Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują Mariupol. Prezydent Zełenski odpowiada na rosyjskie oskarżenia [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa szesnasty dzień wojny. Rosjanie kontynuują atak na Mariupol. - Rosjanie robią naloty co pół godziny - informuje mer miasta. Prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu skomentował oskarżenia o prace nad bronią biologiczną. - Bardzo się tym martwię, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni - mówił. W Charkowie Rosja przeprowadziła nalot na Instytut Fizyczno-Techniczny w Piatichatkach, gdzie są materiały promieniotwórcze. Ukraina uspokaja jednak, że nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.