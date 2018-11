Niemiecka prasa: Putin zrobi wszystko, żeby Ukraina upadła

Komentatorzy bacznie przyglądają się eskalacji konfliktu na Morzu Azowskim. "Kot znowu trącił mysz łapą i twierdzi, że to mysz zaczęła", "Putin zrobi wszystko, żeby Ukraina upadła" - tak brzmi większość ocen tego, co dzieje się obecnie między Rosją a Ukrainą.

"Mannheimer Morgen” pisze: "Ukraina demonstruje siłę na swoich zewnętrznych granicach. Lecz w obliczu rosyjskich pogróżek Kijów w dalszym ciągu jest słaby. Ukraina to wie i zdaje się wręcz żebrać o ingerencję Zachodu w jej wewnętrzne sprawy. Bez takiej interwencji Ukraina boi się, że zarówno pod względem polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej skazana jest na rozpad na małe, niezdolne do przeżycia jednostki”.

Ekonomiczny dziennik "Handelsblatt” z Duesseldorfu przypuszcza, że "Putin zrobi wszystko, żeby Ukraina upadła. Gdyby bowiem przekształciła się ona w mało skorumpowane, nowoczesne i gospodarczo prosperujące państwo, jego sitwa z oligarchami we własnym kraju nie miałaby już żadnego uzasadnienia. Jeżeli jednak Ukraina stałaby się znowu wasalem Moskwy, trwale zaszkodziłoby to europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Czyli los Ukrainy nie może być w żadnym wypadku obojętny Europie”.

"Muenchner Merkur” twierdzi, że "od lat już podejście Putina do Ukrainy przypomina zabawę w kotka i myszkę. Teraz kot znowu trącił mysz łapą i twierdzi, że to mysz zaczęła. Putin zdaje się być zdecydowany, by po Krymie zaanektować jeszcze Morze Azowskie. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Nowa wojenna eskapada Kremla ukazuje, jak przedwczesne były wszelkie żądania zniesienia sankcji. To, że partia Lewica akurat agresywne zachowanie Putina uznaje za dowód słuszności swojej tezy, że sankcje, ze względu na ich nieskuteczność, należałoby znieść, jest szczytem cynizmu”.