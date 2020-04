Niemcy. Zoo dopuszcza ubój zwierząt. Powodem koronakryzys

To pierwszy ogród zoologiczny w Niemczech, które informuje o takim "planie awaryjnym". Nie przypuszcza się jednak, by musiał on być zrealizowany. Inne ogrody zoologiczne obiecały w razie konieczności pomoc w postaci dostaw ryb i mięsa, a minister środowiska Szlezwiku-Holsztyna zapewnił, że "do uboju nie może dojść". Najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia można będzie składać wnioski o pomoc finansową.