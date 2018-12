Niemcy: rząd ułatwi wjazd do kraju migrantom ekonomicznym

Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy ułatwiającej wykwalifikowanym pracownikom spoza Unii Europejskiej imigrację do Niemiec. Proponowane rozwiązanie ma uzupełnić braki na rynku pracy.

Zaproponowane przez niemiecki rząd rozwiązanie ma zmniejszyć niedobór rąk do pracy, na który narzekają niemieccy przedsiębiorcy. - Wiemy, że niemiecka gospodarka potrzebuje siły roboczej z krajów trzecich – powiedział w środę szef MSW Niemiec, Horst Seehofer, po posiedzeniu rządu. - Najwyższy czas, by stworzyć podstawę prawną, która to umożliwi – dodał, cytowany przez PAP.