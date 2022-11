Niemcy nie osiągną celów klimatycznych? Duży problem Berlina

– Przy podejściu business as usual na pewno nie osiągniemy celów klimatycznych na rok 2030 – podsumowuje wiceprzewodnicząca Rady, Brigitte Knopf. Do tego czasu rząd chce zredukować emisję gazów cieplarnianych w Niemczech o co najmniej 65 proc. w porównaniu z rokiem 1990.