Niemcy. Konflikt wokół zamordowanego Gruzina. Berlin dementuje zarzuty Putina

Rząd Niemiec odrzuca zarzuty Putina, że mimo prośby Moskwy nie deportował Gruzina zamordowanego później w Berlinie.

Powiedziała to już kanclerz Angela Merkel i jej stanowisko jest nadal aktualne. – Jasno przedstawiliśmy nasze oczekiwania na różnych płaszczyznach i teraz chcielibyśmy widzieć, czy stronie rosyjskiej rzeczywiście zależy na współpracy – dodał Seibert.

Obciążone stosunki na linii Berlin-Moskwa

Wypowiadając się przy okazji spotkania formatu normandzkiego w Paryżu, Władimir Putin nazwał zamordowanego Gruzina "bandytą” i zarzucił Niemcom, że nie spełniły rosyjskiej prośby o jego ekstradycję. Jednocześnie zagroził także wydaleniem z Rosji niemieckich dyplomatów. – Niepisane reguły głoszą w takich przypadkach: wydaliliście naszych dyplomatów, my wydalimy waszych – powiedział prezydent Rosji.

Przez Paryż i Warszawę do Berlina

Prokuratura uzasadnia to podejrzenie tym, że domniemany sprawca przyjechał do Berlina najwcześniej dzień przed dokonaniem czynu, a w ciągu zaledwie kilku godzin po prostu jest niemożliwe wyśledzenie miejsca zamieszkania i przyzwyczajeń ofiary, i jeszcze zaplanowania ucieczki.

Wiadomo dotąd tyle, że podejrzany, Rosjanin Wadim S., dopiero 17 sierpnia przyleciał z Moskwy do Paryża i stamtąd dalej do Warszawy. Dzień przed morderstwem dokonanym 23 sierpnia przybył do Berlina.