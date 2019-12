Napięcie między Niemcami a Rosją. Co dalej ze sprawą morderstwa Czeczena?

Niemieccy komentatorzy nie spodziewają się dalszej eskalacji między Berlinem a Moskwą w związku z zabójstwem Czeczena w berlińskim Tiergarten. "Sprawa (...) nie jest na tyle znacząca, aby zniweczyć szanse na postęp w sprawie Ukrainy" - twierdzi "Die Welt".

Łagodne ostrzeżenie

"Charakter reżimu w Moskwie to centralny problem"

Gazeta wskazuje, że wniosek prokuratury generalnej, iż sprawca bardzo dobrze przygotowanego zamachu nie namierzył ofiary sam, nasuwa pytanie o jego wspólników. "Jeśli dojdzie do poważnego pogorszenia stosunków niemiecko-rosyjskich, co zapowiedziało już rosyjskie MSZ, to nie z winy niemieckiego rządu, który po zabójstwie trzy miesiące temu milczał tak długo, jak było to możliwe" - pisze "FAZ".