Niemcy wydalają dwóch rosyjskich dyplomatów. Moskwa podejrzewana o zlecenie zabójstwa

Berlin potwierdza, że podejrzewa Rosję o zlecenie zamachu na Czeczena z gruzińskim paszportem w sierpniu br. w berlińskim parku.

Niemieckie MSZ uznało w środę dwóch pracowników rosyjskiej ambasady za osoby niepożądane "ze skutkiem natychmiastowym". Decyzja ta ma związek ze śledztwem w sprawie zamordowania w sierpniu br. w Berlinie Czeczena z gruzińskim paszportem. Wiele wskazuje na to, że zabójstwo mogły zlecić rosyjskie służby.

"Krok ten jest reakcją rządu federalnego na to, że rosyjskie władze, pomimo ponawianych przez przedstawicieli wysokiego szczebla i kategorycznych wezwań, niewystarczająco współpracowały w wyjaśnieniu morderstwa Tornike K. w berlińskim Tiergarten 23.08.2019 roku" - oświadczyło niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych w opublikowanym komunikacie.

"Spiegel": Wydaleni dyplomaci to agenci GRU

Według niemieckich mediów, wydaleni dyplomaci to funkcjonariusze rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, akredytowani przy ambasadzie. Według informacji internetowej wersji tygodnika "Der Spiegel", w środę rano ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Nieczajew został wezwany do MSW, gdzie przekazano mu notę werbalną. Pracownicy ambasady uznani za persona non grata muszą opuścić Niemcy w ciągu siedmiu dni. Od rosyjskich władz "energicznie" zażądano współpracy z prokuraturą w śledztwie dotyczącym morderstwa w Berlinie.