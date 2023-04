"Niektóre marzenia są do spełnienia" – rusza zbiórka Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz wykluczonych dzieci

Czy wiesz, że niektóre marzenia są łatwe do spełnienia? Nowy zestaw kredek, ciepły posiłek, dobre buty – dla nas to codzienność, a dla wielu tysięcy dzieci w Polsce to nadal coś bardzo nieosiągalnego. By spełnić choć część z tych marzeń Polski Czerwony Krzyż zorganizował ogólnopolską zbiórkę pod hasłem "Niektóre marzenia są do spełnienia". Symboliczna złotówka czy przysłowiowy piątak mają ogromną moc, gdy działamy razem.