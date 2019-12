WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Niedziele handlowe grudzień 2019. Które sklepy będą otwarte 15 grudnia? Niedziela handlowa w grudniu 2019 będzie przypadała częściej niż w pozostałych miesiącach. Chcesz wiedzieć, kiedy będzie obowiązywał zakaz handlu? Sprawdź kalendarz niedziel handlowych na grudzień 2019 i cały 2020 rok. Niektóre sklepy będą otwarte w Boże Narodzenie

W Wigilię sklepy będą otwarte tylko do godziny 14

W 2020 roku wypada tylko 7 niedziel handlowych Zgodnie z zapisami ustawy ograniczającej handel w niedzielę i święta w 2019 niedziela handlowa odbywała się w ostatnią niedzielę miesiąca. Wyjątkiem od tej zasady był kwiecień. Ustawa przewiduje również inne zasady zakazu handlu w grudniu. W tym miesiącu niedziela handlowa odbędzie się 15, 22 i 29 grudnia. Oznacza to, że we wszystkie niedziele do końca roku nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Niestety nie oznacza to, że w tym roku nie napotkamy już utrudnień w robieniu zakupów. Zakaz handlu będzie obowiązywał 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie). Z zakupami powinniśmy się śpieszyć również w Wigilię. 24 grudnia zakaz handlu będzie obowiązywał od godziny 14. Niedziele handlowe 2020. Zakaz handlu da się we znaki Już w styczniu w życie wejdą kolejne zapisy ustawy o zakazie handlu. Zgodnie z ich treścią w 2020 roku niedziela handlowa nie będzie odbywała się w ostatnią niedzielę miesiąca. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w 7 niedziel w całym roku. Po dwie niedziele handlowe odbędą się w kwietniu i grudniu. Kalendarz niedziel handlowych w 2020 roku: 26 stycznia 2020,

5 kwietnia 2020,

26 kwietnia 2020,

28 czerwca 2020,

30 sierpnia 2020,

13 grudnia 2020,

20 grudnia 2020. Niedziela handlowa 15 grudnia. Kogo nie obowiązuje zakaz handlu? 15 grudnia nie będzie obowiązywał zakaz handlu, dlatego wszystkie sklepy będą otwarte. Zakupy będzie można zrobić w Biedronkach, Lidlach, a także w galeriach handlowych. Mimo to warto pamiętać, które sklepy mogą być czynne w każdy dzień tygodnia. Wiedza ta może się przydać w Wigilię lub Boże Narodzenie. Sklepy nieobjęte zakazem handlu: stacje paliw

apteki

kwiaciarnie

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

markety na stacjach PKP

lokale gastronomiczne

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do zakazu handlu, powinni liczyć się z surowymi karami. Inspektor kontrolujący placówkę ma prawo nałożyć na nią mandat w wysokości 1-5 tys. zł. Sprawa może również zostać przekazana do sądu, a ten ma prawo wymierzyć karę w wysokości nawet 100 tys. zł.