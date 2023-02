Polacy będą mocno zdziwieni. Oto co odkryliśmy w Rossmannie

Nie wszystkie opakowania na obu rynkach mają takie same pojemności, dlatego pod lupę wzięliśmy też produkt do mycia marki Fa o zapachu kokosowym. W Niemczech dostępne jest tylko opakowanie 250 ml, za które zapłacimy 1,45 euro. W Polsce ten sam żel kupimy w butelce 400 ml za 11,99 zł. Kiedy przeliczymy cenę za litr, okazuje się, że w Niemczech znowu jest taniej. U naszych sąsiadów litr płynu kosztuje 5,8 euro (27,3 zł) i to znów mniej niż w Polsce, gdzie za taką samą pojemność zapłacilibyśmy 29,97 zł.