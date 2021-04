Niebawem zapadnie decyzja ws. matur

Minister odpowiedzialny m.in. za szkolnictwo był o egzaminy dojrzałości i ósmoklasisty pytany w Polsat News. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich od końca października bowiem uczą się zdalnie, a to mogłoby być powodem do wprowadzenia pewnych zmian.

Warto przypomnieć, że z powodu epidemii, a co za tym idzie wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach, tegoroczne egzaminy będą przeprowadzane nie na podstawie wymagać zawartych w podstawie programowej, ale na podstawie materiału zawierającego zawężony katalog wymagań.

- Skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku – powiedział cytowany przez PAP szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.