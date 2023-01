Krzysztof Balawejder nie żyje. Miał 44 lata

"Żegnaj przyjacielu"

"Z nieopisanym bólem i poczuciem wielkiej straty żegnam dziś Krzysztofa Balawejdera. Wyjątkowego człowieka. Prezesa MPK Wrocław, wcześniej wieloletniego prezesa spółki Polbus i Ministerstwa Skarbu. Rodzinie i najbliższych składam wyrazy największego współczucia. Krzysiu, to był zaszczyt pracować razem z Tobą. Żegnaj Przyjacielu…" - czytamy we wpisie, do którego prezydent dołączył czarno-białe zdjęcie.