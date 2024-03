Nie żyje Paul Alexander. 70 lat żył w żelaznym płucu

Alexander zachorował na polio w młodym wieku. Trafił wtedy do szpitala w Teksasie, gdzie obudził się w żelaznym płucu. To urządzenie, które przez lata było jego domem, służyło do pomocy w oddychaniu, zasysając i wypuszczając powietrze z jego płuc. Pomimo wynalezienia nowoczesnych respiratorów w latach 60., Alexander zdecydował się na dalsze korzystanie z żelaznego płuca, do którego był przyzwyczajony.