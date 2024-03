Chciał się podlizać Trumpowi? "Intryga" prezydenta

"Nasz pan prezydent umyślił sobie, że jego wyrafinowana intryga, by pod pozorem wizyty u urzędującego prezydenta USA podlizać się jego konkurentowi do urzędu, ukochanemu prezydentowi PiS-u, Donaldowi Trumpowi, nie zostanie rozszyfrowana. No i wyskoczył jak filip z konopi" - napisał Leszek Miller w felietonie dla "Super Expressu".