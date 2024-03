Duda w Waszyngtonie: zostaliśmy zaproszeni jako ważny partner

- Jestem prezydentem RP i mówiłem o polskich interesach. W naszym interesie jest to, by Rosja została zatrzymana w Ukrainie. By rosyjski imperializm został zatrzymany i skarcony w Ukrainie. Powiedziałem, że to też w interesie Stanów Zjednoczonych. Ile razy dochodziło do wielkiej wojny w Europie, tyle razy amerykańscy żołnierze musieli wejść do walki i setki tysięcy grobów amerykańskich żołnierzy, synów i ojców rodzin są dziś w Europie zachodniej po II wojnie światowej. Wystarczy dać sprzęt i pieniądze. Powiedziałem panu spikerowi: to jest niska cena. Zrobiłem to, co w moim przekonaniu należy do polskiego prezydenta - stwierdził.