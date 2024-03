Tusk w USA. "Tylko silna Polska jest gwarantem stabilności"

Czy Europa będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo bez USA?

Donald Tusk został zapytany o to, czy Europa będzie w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo, gdyby wybory w USA wygrał Donald Trump i spełniłby swoje groźby o wyprowadzeniu USA z NATO. - Jeśli Europa pokaże, tak jak Polska dzisiaj pokazuje, że poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo, to Ameryka będzie przychylniej patrzyła na Europę jako sojusznika. I to bez względu na to, kto wygra wybory w USA. Musimy zacząć od uspójnienia naszej narracji. Powinniśmy wspólnie pracować na rzecz radykalnego wzmocnienia naszego bezpieczeństwa militarnego - mówił premier.