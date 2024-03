Ukraina w UE? To nie będzie proste. "Uczymy się na błędach"

To jeszcze nie wszystko. Komisja Europejska może stosować sankcje w postaci opóźnienia negocjacji (np. cofnięcia rekomendacji zamknięcia danego rozdziału) w razie "poważnej lub długotrwałej stagnacji lub cofnięcia się we wdrażaniu reform" dotyczących praworządności lub "w sytuacji, w której postęp w ramach klastra "Podstawy" znacznie opóźnia się w stosunku do postępu w innych obszarach". Co więcej, KE przewiduje również możliwość pozbawienia Ukrainy unijnego wsparcia finansowego. "Zakres i intensywność pomocy finansowej może również zostać obniżona, z wyjątkiem wsparcia społeczeństwa obywatelskiego" - cytuje zapisy poufnego dokumentu Katarzyna Szymańska-Borginon.