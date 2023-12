Ukraina bliżej Unii Europejskiej. "Węgrzy zostali opłaceni"

- To jest przełomowa decyzja - komentuje w rozmowie z WP Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski w Łotwie i Armenii. Zwraca uwagę, że do tej pory nie zdarzyło się, by rozpoczęte negocjacje zakończyły się brakiem sukcesu. - Jest wprawdzie przypadek Turcji, kiedy te negocjacje trwają już kilka dziesięcioleci, ale nie zmienia to faktu, że Turcja jest krajem negocjującym, czyli czymś więcej niż kandydującym - podkreśla.