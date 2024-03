Tusk i Duda w USA. Zgrzyt na spotkaniu z Bidenem

We wtorek, w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk złożyli wizytę w USA. Zgodnie z zasadami na początku spotkania w Białym Domu amerykański przywódca wita się z głową państwa w gabinecie owalnym, a następnie wspólnie udają się do tzw. sali gabinetowej, gdzie odbywają się rozmowy z całą delegacją.