Opublikował zdjęcie z Dudą i Tuskiem. Znaczące słowa Bidena

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyjął w Białym Domu polskich przywódców: prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska. Była to pierwsza wspólna wizyta polskiego prezydenta i premiera w stolicy USA od 1999 r. Miała ona związek z 25. rocznicą dołączenia Polski do NATO.