Spotkanie z Joe Bidenem. Duda i Tusk pokazali pierwsze zdjęcia

Prezydent Andrzej Duda i Donald Tusk spotykają się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Okazją do spotkania w Waszyngtonie jest przypadająca we wtorek 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO, jednak wiadomo, że jednym z głównych tematów będzie również bezpieczeństwo regionu w kontekście wojny w Ukrainie.