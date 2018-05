Nie żyje 36-latek. Policjanci porzucili go w lesie

Dwoje młodych policjantów z Pobiedzisk pod Poznaniem nie udzieliło pomocy rannemu mężczyźnie, do którego zostali wezwani. Zamiast wezwać karetkę porzucili go w lesie. 36-latek zmarł.

Policjanci z Pobiedzisk zostali wezwani do mężczyzny, który leżał przy drodze – podała Polska Agencja Prasowa. – Był nieprzytomny. Ale nie wezwali pomocy, tylko radiowozem wywieźli go do lasu przy jeziorze Dobre i tam zostawili, a ten człowiek zmarł. Jesteśmy zszokowani tą sprawą. Lenistwo, nieróbstwo, głupota – nie mam pojęcia co ich skłoniło do takiego zachowania – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.