Nie żyje 10-latka polsko-pakistańskiego pochodzenia. Brytyjska policja szuka zabójców

Ale we wtorek "The Sun" ujawnił, że zamordowana dziewczynka pochodziła z mieszanego polsko-pakistańskiego małżeństwa. W rozmowie z gazetą matka dziewczynki, pochodząca z Polski 36-letnia Olga Sh., powiedziała, że nie może uwierzyć w to, co się stało i jest zdruzgotana z powodu śmierci córki.