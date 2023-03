Czterolatka znaleziona martwa w szkolnej toalecie

Okoliczności śmierci czterolatki są do tej pory wyjaśniane. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy było to nieszczęśliwy wypadek, czy zaplanowana zbrodnia. O szczegółach tragedii, która miała miejsce w Glen Grey w RPA informuje brytyjskim "Mirror". Według raportu, mała Langalam Viki, która 6 marca poszła do szkoły, już z niej nie wróciła. Rodzice podnieśli alarm, rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania dziewczynki.