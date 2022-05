Nie wpuścili osób z niepełnosprawnością do Sejmu. "Tłumaczenia były pokrętne"

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Był to powód do przedstawienie projektu ustawy o podwyżce renty socjalnej, która poprawiłaby sytuację osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy konferencji nie zostali wpuszczeni do Sejmu. - Jesteśmy poruszeni bezdusznością i przekonaniem dzisiejszej władzy, że Sejm jest tylko dla nich. Uznali, że nie można wpuścić osób z niepełnosprawnościami i opiekunów na konferencję prasową, która dotyczy projektu ustawy o rencie socjalnej - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.