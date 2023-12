"Nie mogłem lepiej trafić". Hołownia szczerze o wsparciu żony

- Nie mogłem lepiej trafić - przyznał Szymon Hołownia, pytany o to, czy żona wpiera go po tym, jak wszedł do polityki. W "Dzień dobry TVN" marszałek Sejmu był pytany także, czy myśli o prezydenturze. - Myślę o tym. Chciałbym, ale nie muszę - stwierdził.