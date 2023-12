Czy popularność Hołowni się utrzyma? "Łatwo rozpocząć dynamicznie"

Obrady Sejmu budują rekordy popularności i duża zasługa w tym marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Mnie to osobiście cieszy, a nie martwi. Cieszy mnie jako obywatela, że w tym Sejmie jest powiew nowości, że widzę, że wkroczyło nowe pokolenie i polityków do Sejmu i wyborców. Wśród nich jest mój syn, któy przed wyborami przestudiował dokładnie wszystkie możliwe warianty, zapoznał się ze wszsytkimi programami i wszystkimi ludźmi, na których można głosować - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju. - Ta postać Hołowni przyciąga ludzi do polityki, czyni ją atrakcyjniejszą, więc bardzo mi się to podoba - dodał. Zaznaczył, że wiele zależy od tego, co wydarzy się dalej. - Czasem łatwo jest rozpocząć dynamicznie, a potem może stać się to nużące - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. - Trudniejsze jest utrzymanie sukcesu - podkreślił.

