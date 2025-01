Nerwowe słowa papieża w Watykanie. "Dosyć"

Dosyć atakowania cywilów - powiedział w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek. Apelował on do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie stanowczych działań na rzecz tego, by na terenach objętych konfliktami respektowane było prawo humanitarne.