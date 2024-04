Nawet -7 stopni i śnieg. Synoptycy nie mają złudzeń

W górach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni do 8 stopni w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat i od 9 stopni do 13 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu, wschodzie oraz w czasie burz okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W Tatrach i Sudetach porywy do 60 km/h.