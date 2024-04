Zełenski zabrał głos. "Chiny mogą pomóc"

"Powinniśmy skoncentrować się na utrzymaniu pokoju i stabilności oraz powstrzymać się od samolubnego wykorzystywania" sytuacji - ogłosił Xi Jinping, wzywając do "niedolewania oliwy do ognia". "Musimy stworzyć warunki niezbędne do przywrócenia pokoju" i "zmniejszyć reperkusje dla światowej gospodarki" - apelował chiński przywódca.