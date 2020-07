Naukowcy poinformowali o nietypowych zjawiskach. Uran i Neptun - w ich wnętrzach formują się diamenty

Uran i Neptun - w ich wnętrzach formują się diamenty

O tym, że we wnętrzach Uranu i Neptuna mogą formować się diamenty naukowcy powtarzają już od wielu lat. Starano się przeprowadzić badania potwierdzające te doniesienia. Jak poinformowano w raporcie "Nature Communication" przy użyciu akceleratora SLAC udało się stworzyć porównywalne warunki, jak we wnętrzu Neptuna. Badano jak zachowywałby się węglowodór w warunkach ciśnienia oraz temperatury jak we wnętrzu planety..