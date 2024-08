Natarcie Ukraińców na terenie Rosji. "To kluczowy moment wojny"

Gubernator obwodu biełgorodzkiego poinformował we wtorek rano, że Siły Zbrojne Ukrainy próbują przedrzeć się przez granicę kolejnego rosyjskiego obwodu - biełgorodzkiego . - Sytuacja jest trudna, ale możliwa do opanowania - stwierdził Wiaczesław Gładkow. Według propagandowych rosyjskich kanałów militarnych, w ataku na obwód brało udział około 500 ukraińskich żołnierzy. Według prokremlowskiego kanału Mash Ukraińcy usiłowali przebić się w dwóch miejscach : rejonie wsi Niechotiejewka i autostradowym punkcie kontrolnym Szebiekino.

- Ukraińcy dostali szansę, że mogą rozszerzyć front działania na kolejne obwody, w tym biełgorodzki. Zmuszają Rosję do rozproszenia wysiłku . Nie mając dużej armii, muszą rozdzielić to wojsko na froncie. Ukraińcy będą tak długo wiązali Rosjan i pogłębiali ofensywę, że wprowadzą całkowity chaos w systemie dowodzenia armii rosyjskiej - komentuje działania Ukraińców gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

- Putin stracił kontrolę nad administracją terenową. Ludzie to zauważyli. To wielka szansa dla Zachodu. Jeżeli teraz Zachód pomoże Ukrainie, zaopatrzy ją w broń dalekiego zasięgu, to drugiej takiej szansy nie będzie. Trzeba to natychmiast wykorzystać i zaopatrzyć ich w broń i amunicję, by mogli realizować swoje cele - podkreśla gen. Skrzypczak.