"Nasz Dziennik" na skraju upadłości. Ratunkiem mają być gadżety

Gazeta, której założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk znalazła się w opłakanej sytuacji finansowej. Związani z nią księża proszą wiernych o wsparcie. "Nasz Dziennik" znalazł również biznesowy sposób na walkę z kryzysem - w zamian za kupno prenumeraty oferuje rozmaite gadżety za symboliczną złotówkę.

"Teraz jest czas próby, czy uda nam się razem uratować polską, niezależną, katolicką i patriotyczną prasę. (...) Bardzo Cię, Czytelniku, prosimy o powrót do codziennego czytania „Naszego Dziennika”, do jego kupowania dla sąsiada czy rodziny, do mobilizowania innych. (...) Jeśli nic by się nie zmieniło, to za niedługi czas nie będziemy w stanie wydawać „Naszego Dziennika” dalej. Oznaczałoby to zniknięcie po 21 latach istotnego głosu w polskich mediach" - pisał prezes spółki Spes, która wydaje dziennik.