Narodowe Święto Niepodległości 2019 w Krakowie. Jakie będą atrakcje na 11 listopada?

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie – na sportowo i na muzycznie. Sprawdź, co można robić w mieście 11 listopada 2019.

W Narodowe Święto Niepodległości Kraków nie musi nikogo przekonywać do swoich patriotycznych uczuć. To stąd wyruszyła w 1914 roku Pierwsza Kompania Kadrowa, to miasto było w okresie zaborów jedną z kolebek odzyskanej niepodległości. Ignacy Paderewski, który przyczynił się do sukcesu 1918 roku, był silnie związany z Krakowem. 11 listopada na ulicach zobaczymy biało-czerwone flagi, możemy też dobrze się bawić podczas pamiątkowych wydarzeń.