Najnowszy sondaż CBOS. Nowoczesna poza Sejmem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania. Chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelską, PSL oraz ruch Kukiz'15. Poza parlamentem znalazłaby się Nowoczesna, która ostatnio przeżywa kryzys w partii.

Jak wynika z sondażu CBOS, PiS mógłby liczyć na głosy 41 proc. respondentów. Ugrupowanie straciło w porównaniu do poprzedniego sondażu z listopada 1 punkt proc. Z kolei na PO zagłosowałoby 24 proc. Tym samym główna partia opozycyjna zyskała 3 punkty proc.

Poza Sejmem znalazła się m.in. Nowoczesna. Partia zmaga się z sporymi problemami po tym jak, Kamila Gasiuk-Pihowicz i sześciu innych posłów Nowoczesnej dołączyło do nowo powstałego klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Później okazało się, że do grona dołączyła ósma osoba. Oznacza to, że klub Nowoczesnej przestaje istnieć, gdyż nie ma wymaganej regulaminowo liczby 15 posłów.