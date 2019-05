Na twarzy miał odcisk buta. Ojciec walczy o sprawiedliwość za zmarłego syna

Jacek miał 28 lat. Gdy wyszedł z klubu, rzuciło się na niego pięciu młodych mężczyzn. Katowali go nawet wtedy, gdy już nie dawał oznak życia. – Widziałem go później. Na twarzy miał odbity ślad adidasa. Jak mocno musieli po nim skakać? – pyta Zenon Hryć, ojciec chłopaka.

- Miał spłaszczoną głowę. To się działo na betonie. Tak go atakowali, tak po nim skakali, że na twarzy miał później odciśnięty ślad adidasa – mówi Zenon Hryć. Na miejsce przyjeżdża pogotowie. Ratownik stwierdza, że Jacek nie żyje.

– Nie wierzę w to. Lekarz, który był na miejscu powiedział, że Jacek już wtedy nie żył. Nic nie dało się zrobić. Co, którzy to zrobili, próbują teraz zrzucić swoją winę na ratowników, a to oni przecież mi syna zabili. To rozmywanie odpowiedzialności – mówi Hryć.