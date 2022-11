Na hulajnodze prosto pod auto. Groźna sytuacja na pasach w Sosnowcu

Wskutek nieuwagi dochodzi do zderzenia, po którym kolejna osoba na hulajnodze, młoda kobieta, przelatuje przez maskę BMW i ląduje na ziemi. Po chwili kierująca pojazdem opuszcza go, by upewnić się czy wszystko jest w porządku. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny, ale przy odrobinie większej prędkości, mogłoby już dojść nawet do tragedii.