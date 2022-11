Samopodpalenie w Bydgoszczy. Mężczyzna trafił do szpitala

Samospalenia dokonał młody mężczyzna. Jak relacjonuje gazeta, oblał się benzyną z pobliskiej stacji i podpalił się. Płonąc wszedł do budynku. Później szybko wybiegł. Po drugiej stronie ulicy, na przystanku autobusowym stało kilka osób i to one zaczęły mu udzielać pomocy.