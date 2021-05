Noc Muzeów 2021. Muzeum Wsi Lubelskiej to tegoroczny hit. Google oszalał

- Tegoroczna Noc Muzeów będzie inna niż wszystkie dotychczasowe. Wracamy do prowadzenia muzealnej działalności, ale wracamy bezpiecznie! W dzień zapraszamy Was do zwiedzania wystaw stałych Muzeum Narodowego w Lublinie, a nocą do oglądania prezentowanych przez nas opowieści o zabytkach w wersji online! – informuje placówka.