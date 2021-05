Zabrze. Noc Muzeów. Siła pary i podziemne atrakcje

Zabrze. Noc Muzeów w kopalnianych korytarzach

W kopalni Guido, w ramach Nocy Naukowców, wybrać będzie się można do tamy wodnej na Poziomie 320. Zwiedzający zjadą autentyczną szolą górniczą aż 320 metrów pod ziemię, gdzie poznać będą mogli specyfikę pracy ściany wydobywczej i zagrożenia, z którymi spotykają się górnicy na dole. Co więcej – górnicza kolejka podwieszana zawiezie ich w miejsce nigdy nieodwiedzane przez turystów – chodnik na poziomie 320. Tutaj poznać będzie można metody wykrywania zagrożenia gazowego, walki z żywiołem ognia, a także co robić aby uchronić się przed wybuchem metanu i pyłu węglowego. Ci, którzy zdecydują się na taką wycieczkę, dowiedzą się czym zajmowała się kopalnia doświadczalna o nazwie M-300, a także zobaczą specjalną konstrukcję chroniącą przed żywiołem wody.