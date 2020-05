Strajk górników na Śląsku. Tak, ale jeszcze nie teraz. Obawiają się zwolnień i likwidacji kopalń

Czy górnicy będą strajkować?

Czy na Śląsku szykuje się strajk górników? Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80”, w wywiadzie dla Super Expressu" zaprzecza, że jego ugrupowanie szykuje teraz strajk i zamierza ruszyć na Warszawę. Jak mówi: "To jest grube nieporozumienie. Nie my i nie teraz". Szef związku odnosi się tu do zapowiadanego na 16 maja strajku górników, którego organizację niektóre media przypisywały właśnie WZZ "Sierpień 80". Informacja o domniemanym strajku górników pojawiła się na Facebooku na stronie "Brać Górnicza". Związkowcy nie mają jednak z tym nic wspólnego.

Bogusław Ziętek, w rozmowie z SE.pl mówi, że w tym momencie górnicy mają ważniejsze sprawy na głowie. "Na razie górnicy myślą o tym, jak uchronić swoje zdrowie i swoje rodziny przed zarazą. I nie w głowie im to, by teraz łazić po Warszawie" - podkreśla przewodniczący radykalnego WZZ "Sierpień 80".

WZZ "Sierpień 80" nie organizuje strajku. Nie zamierzają jechać do Warszawy

WZZ "Sierpień 80" ostro krytykuje rząd. "W górnictwie dramat i kpina. Eksportować Sasina do Putina!"

Choć Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" nie planuje na razie rozpocząć strajku, to jednak mocno krytykuje poczynania rządu. 12 maja górnicy opublikowali oświadczenie oświadczenie o mocnym tytule "W górnictwie dramat i kpina. Eksportować Sasina do Putina !".

"Rząd Mateusza Morawieckiego w rzici ma górnictwo, górników, kopalnie i nasz węgiel. Nie obchodzi go to wcale. Zajmują się wyborami prezydenckimi, kolportażem, drukiem, pierdołami. Zrobią wszystko, by utrzymać się u koryta. Po trupach do celu, tu w sensie dosłownym. Po trupach kopalń i górnictwa. A może i górników... - piszą związkowcy. - Górnicy się poświęcili, oddali część swoich pensji. A co dał od siebie branży rząd Morawieckiego? Rząd „posła ze Śląska” ani myśli ratować kopalnie".