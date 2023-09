Mówią o tym wszystkie media reżimu. Orban złamał pakt

Ambasador Węgier wręczyła Alaksandrowi Łukaszence listy uwierzytelniające. Takie postępowanie kraju członka UE to precedens po 2020, kiedy to miały miejsce sfałszowane wybory na Białorusi. Bruksela nie uznała wtedy wyniku w następstwie czego kraje członkowskie zdecydowały się nie wysyłać nowych ambasadorów do Mińska.