Morawiecki w Davos: powinniśmy już pracować nad siódmym pakietem sankcji na Rosję

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jak stwierdził, apeluje do Niemiec, żeby do końca roku zamknęli Nord Stream 1. - Trzeba zamknąć ten gazociąg, którym w drugą stronę płynie strumień pieniędzy do Rosji - mówi. Wyjawił też, po co bierze udział w szczycie.