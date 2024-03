Morawiecki u Żurnalisty. Opowiadał "wielkich milionach"

- Ja pokazuję cały mój majątek taki, jaki on jest. Nie mam absolutnie nic do ukrycia - zapewnił Morawiecki. Przyznał, że zarobił wtedy ok. 40 mln złotych. - Jak będzie ta ustawa, to moja żona nie ma najmniejszego problemu w tym. Czeka tylko na tę regulację, na te formularze, bo wiem, że są różne spekulacje dotyczące nieruchomości zagranicznych, skrytych gdzieś tam. (...) To będzie dopiero zawód, jak się okaże, że nigdzie takich nie ma - odpowiedział były premier.