Monika Jaruzelska ujawniła swój majątek. Nieruchomości warte 7,5 miliona złotych

Monika Jaruzelska to jedyna reprezentantka komitetu SLD Lewica Razem w Radzie Warszawy. Tak jak pozostali samorządowcy musiała złożyć oświadczenie majątkowe za 2019 rok.

Jaruzelska posiada liczące 157 mkw. mieszkanie w centrum Warszawy niedaleko placu na Rozdrożu o wartości 2,5 mln zł. Po rodzicach Jaruzelska odziedziczyła 120-metrową willę przy ul. Ikara na Mokotowie, której wartość wyceniła na 4 miliony zł. Posiada również 100-metrowy domek letniskowy na Mazurach z działką (5 tys. metrów kwadratowych). Jego wartość to milion złotych.

W porównaniu do stanu posiadania za 2018 rok, Jaruzelska nie jest już właścicielką mieszkania 58 mkw., które wyceniała na 400 tys. złotych.

Do spłacenia ma kredyt hipoteczny na zakup mieszkania zaciągnięty w 2007 r. we frankach szwajcarskich. Termin spłaty 2038 r. Pożyczka opiewała na 819 tys. franków, do spłaty ma 395 tys. franków.