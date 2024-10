Minister reaguje po tekście WP. "Resort zlecił kontrolę"

"3 października podpisałam obwieszczenie o uruchomieniu takiego rejestru. System aktualnie jest w trakcie uzupełniania przez powiaty danych dotyczących dzieci, opiekunów, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - mają na to czas do 15 stycznia 2025 roku. To ważna, potrzebna i długo wyczekiwana zmiana, która obok innych elementów przygotowywanej reformy systemu pieczy zastępczej, zwiększy to, co najważniejsze - bezpieczeństwo dzieci" - zakończyła wpis Dziemianowicz-Bąk.