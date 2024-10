Reportaż Michała Janczury. W sieci rozgorzała dyskusja

Konrad Ciesiołkiewicz, członek Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich do lat 15, wyszczególnił natomiast cytat z materiału Michała Janczury: "Dyrektorka PCPR po zawiadomieniu instytucji przez świadków 'piekła dzieci': 'Proszę państwa, co wyście zrobili? Po co od razu prokuratura? Po co do wszystkich? To są nasze sprawy, to my takie sprawy załatwiamy'".