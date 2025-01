Czemu Morawiecki tak łatwo odpuścił? Siemoniak o rezygnacji z immunitetu

Zgodnie z jego słowami, "to nie jest jakiś gest dobrej woli, tylko kalkulacja". - Po co przechodzić komisje, wystąpienia, kiedy efekt jest znany - dodał.

Zapytany o treść opublikowanego na platformie X pisma, w którym były premier przekazał, że "zamierza obnażyć działania ludzi i partii tworzących dziś koalicję rządową, dążących wówczas za wszelką cenę do zablokowania wyborów w konstytucyjnym terminie" po to, żeby zmienić kandydata na prezydenta, Siemoniak odparł:

- Życzę mu powodzenia w tym, bo to dzieło jest po prostu beznadziejne. Morawiecki wziął na siebie jako premier za to odpowiedzialność i za to odpowie - powiedział, dodając, że "to był zamach na demokratyczne procedury, na szczęście uniemożliwiony".

- Jasne, że się broni, straszy, mówi różne rzeczy, natomiast myślę, że jest w bardzo słabej pozycji w tej sprawie, bo za to odpowiada. Być może późniejsze wydarzenia trochę przytłumiły to, co się wtedy działo, natomiast była to absolutna polityczna granda, próba robienia wyborów przez pocztę. Myślę, że dla premiera Morawieckiego w sensie politycznym to jest ogromne obciążenie, zobaczymy, jak w sensie karnym - podkreślił.