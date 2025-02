Serbia "za" ukraińską rezolucją. Moskwa natychmiast zareagowała

Serbia poparła ukraińską rezolucję. - Uważam, że był to błąd i przepraszam za to naszych obywateli – powiedział prezydent Vuczić w wywiadzie dla telewizji Happy. Dodał również: "Nie powinniśmy podlizywać się żadnej ze stron".

Podczas głosowania nad rezolucją amerykańską Belgrad wstrzymał się od głosu, co Vuczić uznał za "słuszną decyzję". Serbski prezydent, odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą, stwierdził także, że jego kraj od trzech lat znajduje się "w najtrudniejszej możliwej sytuacji".

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Serbia przyjęła tysiące ukraińskich uchodźców, wielokrotnie potępiła agresję Rosji i wysłała do Kijowa pomoc humanitarną. Jednocześnie Belgrad utrzymuje bliskie relacje z Moskwą i nie przyłączył się do unijnych sankcji wobec Rosji, mimo że Serbia oficjalnie kandyduje do UE.